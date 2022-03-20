В Бразилии решили заблокировать Telegram

Власти Бразилии приняли решение о блокировке Telegram на территории страны. Об этом сообщает портал G1.

Согласно местным законам, у мессенджера в стране должен быть свой представитель, однако в Бразилии такового нет. На исправление ситуации руководству Telegram дали сутки.

«До сих пор Telegram исполнял постановления суда частично, для отмены решения о приостановке работы, вынесенного 17.03.2022, необходимо полное выполнение», — сказано в сообщении.

Ранее бразильский суд принял решение о блокировке мессенджера на территории страны, однако его основатель Павел Дуров попросил у властей время на то, чтобы закрыть все проблемные вопросы.