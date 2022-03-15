В эфир новостей на «Первом канале» выбежала девушка с плакатом против спецоперации

В прямом эфире «Первого канала» во время выпуска программы «Время» в студию выбежала девушка с плакатом против спецоперации на Украине. Она встала за спину ведущей Екатерины Андреевой. Перед камерами девушка провела несколько секунд, эфир новостей не прерывали.

«В прямом эфире программы „Время“ действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка», — сообщили ТАССу в пресс-службе канала.

Как выяснилось позже, в эфире появилась редактор «Первого канала» Марина Овсянникова. Её задержала полиция и доставила в столичное ОВД «Останкино».