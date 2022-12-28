Как стать фигуристом за три месяца: в Барнауле прошло реалити-шоу «Лёд»

За время проекта участницы подготовили три профессиональных номера фигурного катания

28 декабря 2022, 18:01, ИА Амител

Фото: реалити-шоу «Лёд»

В Барнауле закончился проект реалити-шоу «Лёд». Три месяца его участницы с нуля учились фигурному катанию и в итоге даже подготовили показательные выступления.

Участницами были три популярных барнаульских девушки-блогера:

— Евгения Петрова, визажист, мастер по прическам;

— Матрешка Тоня, свадебная ведущая, блогер, фитнес-тренер, музыкант;

— Елизавета Неверова, семейный психолог, телесотерапевт, проводник на гвозди.

Фото: реалити-шоу «Лёд»

С сентября 2022 года они посещали тренировки на льду клуба фигурного катания «Сибирский лёд», где учились кататься вместе со спортсменами. Весь процесс «закулисья», эмоций и переживаний можно посмотреть в аккаунте организаторов проекта — клуба фигурного катания «Сибирский лёд» в историях и специальных эфирах в социальной сети во «ВКонтакте».

А уже в ноябре каждая из участниц подготовила три номера, которые были сняты на видео и представлены на голосование зрителей. У каждого выступления есть тема и обязательные элементы. Так первый номер был посвящен самим участницам (номер-визитка), далее девушки предстали в образах киногероинь, а в финале был новогодний танец.

Фото: реалити-шоу «Лёд»

По итогам проекта первое место заняла Евгения Петрова. Второе место отдали Матрешке Тоне и третье — Неверовой Елизавете.

Помимо зрительского голосования тренеры клуба «Сибирский лёд» оценивали выступления с профессиональной точки зрения. И судьи вручили кубок также Евгении Петровой.

Организаторы подчеркивают, что не обязательно быть участником реалити-шоу «Лёд», чтобы научится кататься на коньках. В клубе фигурного катания «Сибирский лёд» есть группы для детей и взрослых. В зимний сезон в Барнауле открыто множество катков. И если нет желания изучать именно элементы фигурного катания, то можно просто покататься. Ведь иметь спортивное хобби важно в любом возрасте.

Напомним, это уже второй сезон реалити-шоу «Лёд». В этом году проект проходил при поддержке гранта президента России.

АКОО «Лига фигуристов Алтая»

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