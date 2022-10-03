В городах и районах Алтайского края 5 октября зазвучат сирены

5 октября в городах и районах Алтайского края пройдёт техническая проверка готовности систем оповещения. Об этом сообщает администрация Рубцовска.

По информации местных властей, с 10:40 до 10:43 пройдёт проверка систем оповещения регионального уровня, а с 11:30 до 11:33 — муниципального уровня. При этом она состоится во всех городах и райцентрах, кроме Барнаула.

Напомним, что прерывистое звучание электрических сирен в течение трёх минут является сигналом оповещения «Внимание всем!», который подаётся перед передачей информации об угрозе или возникновении ЧС.

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Услышав сигнал оповещения, жители Алтайского края обязаны включить программу «Россия 1», проводное радио или FM радиоприёмники, переключив их на радиопрограмму «Радио России», и прослушать сообщение.