В городах и районах Алтайского края 5 октября зазвучат сирены
Cигнал оповещения «Внимание всем!» подаётся перед передачей информации об угрозе или возникновении ЧС
5 октября в городах и районах Алтайского края пройдёт техническая проверка готовности систем оповещения. Об этом сообщает администрация Рубцовска.
По информации местных властей, с 10:40 до 10:43 пройдёт проверка систем оповещения регионального уровня, а с 11:30 до 11:33 — муниципального уровня. При этом она состоится во всех городах и райцентрах, кроме Барнаула.
Напомним, что прерывистое звучание электрических сирен в течение трёх минут является сигналом оповещения «Внимание всем!», который подаётся перед передачей информации об угрозе или возникновении ЧС.
Услышав сигнал оповещения, жители Алтайского края обязаны включить программу «Россия 1», проводное радио или FM радиоприёмники, переключив их на радиопрограмму «Радио России», и прослушать сообщение.