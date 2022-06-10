В Госдуме хотят запретить вывески на иностранных языках

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, запрещающий размещение наружной рекламы на иностранных языках. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Автором законопроекта выступила глава комитета по культуре Елена Ямпольская. По её словам, на центральных улицах Москвы в среднем на 30-50% больше вывесок на английском языке или набранных латиницей, чем на русском, пишет ТАСС.

Володин в своём телеграм-канале запустил опрос касательно поддержки законопроекта — за него выступили 70% подписчиков.