В Госдуме предложили арестовывать счета и бизнес иноагентов

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР, замглавы комитета по безопасности Андрей Луговой считает необходимым закрыть «окно финансовых возможностей» для иностранных агентов. Как сообщает РИА Новости, парламентарий предложил арестовывать их бизнес и банковские счета.

«До тех пор, пока мы не закроем финансовое окно возможностей для иноагентов и прочих русофобов, они так и будут зарабатывать на России и в России. Я уже предлагал арестовывать их счета, закрыть лавочки всевозможных бутиков, спа и так далее», — заявил Луговой.

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Вопрос дня Кто такие иноагенты и за что можно получить такой статус?

Напомним, что ранее правительство утвердило перечень сведений об иноагентах, которые должны публиковаться на сайте Минюста. Документ вступит в силу с 1 декабря — тогда же, когда и новый закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Распоряжение расширяет закон об иноагентах новыми положениями. В частности, в реестре будут указываться дата рождения, фамилия и имя, отчество (при наличии), ИНН и СНИЛС лица, внесённого в список иноагентов, а также основания для включения в этот список или исключения из него.