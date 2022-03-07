В Госдуме задумались о том, чтобы увеличить стоимость рабочего часа в России

Депутат Госдумы Артём Кирьянов рассказал о планах по повышению стоимости рабочего часа в России. Его слова передаёт Ura.ru.

«У нас есть проект по повышению производительности труда, мы стремимся к тому, чтобы человек в режиме 40-часовой рабочей недели, пятидневки, получал достаточный доход», — сказал Кирьянов.

По его словам, в России невозможно перенять опыт Китая и ввести шестидневную рабочую неделю, а это значит, что добиваться повышения доходов нужно другим способом. В частности увеличением стоимости рабочего часа.

Он также отметил важность труда самозанятых людей, которые самостоятельно повышают свою квалификацию и стремятся к развитию.