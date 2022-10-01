В Госдуму внесли законопроект о расширении списка тех, кто попадает под отсрочку при частичной мобилизации

В перечень предлагают включить тех, у кого уже мобилизовали одного из членов семьи

1 октября 2022, 16:54, Илья Звягинцев

Депутаты партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о расширении списка лиц, которые попадают под отсрочку во время частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, отсрочку предлагают предоставить тем, у кого уже мобилизовали одного из членов семьи, или единственному ребёнку одинокого родителя.

Также отсрочку могут получить те, кто является единственным кормильцем в семье, где есть инвалиды; для родственников военнослужащих, погибших или получивших увечья и заболевания, ставшие причиной смерти в ходе службы и военных сборов.

Напомним, что из-за проведения частичной мобилизации осенний призыв в России перенесли на ноябрь.

Осенний призыв в России начнётся на месяц позже обычного

Осенний призыв в России начнётся на месяц позже обычного

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