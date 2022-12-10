В Госдуму внесли законопроект о выходе России из МВФ

Россия должна выйти из соглашения о присоединении к Международному валютному фонду (МВФ), подписанного в Вашингтоне в 1992 году. Как сообщает ТАСС, такой законопроект в Госдуму внесла КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым.

Как объяснили авторы документа, членство России в договоре больше не имеет смысла, а ее участие не помогло предотвратить принятие антироссийских санкций. В КПРФ также предложили рассмотреть законопроект, который предусматривает приостановку действия режима наибольшего благоприятствования в отношении услуг, происходящих из государств, приостановивших или аннулировавших режим наибольшего благоприятствования для российских услуг.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что украинский конфликт является «самым важным негативным фактором» для мировой экономики в этом году и, скорее всего, останется им в 2023 году.

«Все, что вызывает больше беспокойства, конечно же, наносит ущерб перспективам роста и удовлетворения потребностей и чаяний людей во всем мире», — подчеркнула Георгиева.