В Минздраве объяснили, откуда у Завьяловской ЦРБ взялись многомиллионные долги перед налоговиками

В региональном Минздраве объяснили, откуда у Завьяловской ЦРБ взялись многомиллионные долги перед налоговой. Разъяснение ведомства предоставляет «Банкфакс».

Задолженность сформировалась по причине несовершенства системы подушевого финансирования, а также в связи с подорожанием энергоресурсов.

Общая сумма задолженности перед налоговой у медицинского учреждения составляет 16,5 млн рублей. Кроме того, ЦРБ должна 1,7 млн поставщику, но в министерстве утверждают, что задолженность не просроченная, а текущая. Власти также уверяют, что кредиторская задолженность медицинских учреждений является рядовым явлением.

Сейчас для больницы разработали план по выходу из задолженности за счёт повышения доходной части бюджета. В частности речь идёт о новых услугах, которые начнут оказывать в медицинском учреждении в ближайшее время.