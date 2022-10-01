В Монголии решили выдавать вид на жительство всем обратившимся россиянам

Власти Монголии решили выдавать вид на жительство всем россиянам, которые его запросят. Об этом рассказал начальник отдела иммиграционного агентства Монголии Н. Ууганбаяр.

«Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определённый период времени. Принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление россиянам», — цитирует представителя миграционной службы ТАСС.

Отмечается, что граждане России могут путешествовать по Монголии с российским паспортом 30 дней, а для дальнейшего пребывания нужно получить соответствующую категорию визы.