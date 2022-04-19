В России может возникнуть дефицит апельсинового сока

Российские производители соков предупредили о том, что в стране может сократиться производство апельсинового сока. Об этом сообщают «Известия».

Президент объединения «Союзнапитки» Максим Новиков рассказал о том, что концентрированное сырьё для производства продукта завозили из США и Европы, однако теперь логистические цепочки нарушены. Кроме того, покупать его невыгодно из-за высоких цен.

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Производители предупреждают, что доля апельсинового сока на рынке может снизиться с нынешних 20% до нуля, но вместо него обещают увеличить объёмы производства виноградного сока.

В целом в организации считают, что из-за логистических проблем производители напитков могут столкнуться также с дефицитом упаковки и оборудования.

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Ранее сообщалось, что производство упаковочного картона в России может снизиться на четверть. Производители отмечают, что спрос на этот товар серьёзно сократился, а поиски дополнительных рынков сбыта могут привести к проблемам.