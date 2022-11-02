В России создали сервис, который проверяет видеозаписи на ложь

Сервис Expert, созданный Национальным центром когнитивных разработок (НЦКР) ИТМО на основе искусственного интеллекта, заинтересовал представителей Роскомнадзора. Утверждается, что софт позволяет проверить видеозапись на предмет лжи.

Сервис был разработан для Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), подведомственного Роскомнадзору. В ведомстве очень заинтересовались прототипом и попросили передать его как можно скорее.

Отмечается, что на данный момент сервис настроен на работу на английском языке, как самом распространённом. В ближайшее время разработчики собираются заняться тем, чтобы научить нейросеть определять и русский язык, пишет «Коммерсант».