В сгоревшем барнаульском доме нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В Барнауле при пожаре в доме в проезде 2-й Забой обнаружили тела двух человек — 60-летнего мужчины и 59-летней женщины. Как сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, судмедэксперты обнаружили на теле погибшей множественные колото-резаные раны шеи и тела, которые привели к смерти.

По словам соседей, жильцы дома злоупотребляли алкоголем и вели асоциальный образ жизни. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, что 22 августа в Барнауле в жилом доме нашли труп мужчины. Местные жители рассказали, что весь подъезд был залит кровью.