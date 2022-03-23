В Telegram появились фейковые каналы Виктора Томенко

В Telegram стали появляться фейковые аккаунты губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом рассказали в региональном правительстве.

«В Telegram появились каналы, в которых контент подаётся от имени губернатора Алтайского края. Официально заявляю, Виктор Томенко не вёл и в настоящее время не ведёт никаких Telegram-каналов», — заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.

В краевом правительстве добавили, что официальные страницы губернатора Алтайского края есть только в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а в других социальных сетях глава региона деятельности не ведёт.