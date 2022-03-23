В Telegram появились фейковые каналы Виктора Томенко
В краевом правительстве отметили, что официальные аккаунты губернатор ведёт только в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»
23 марта 2022, 13:45, Илья Звягинцев
В Telegram стали появляться фейковые аккаунты губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом рассказали в региональном правительстве.
«В Telegram появились каналы, в которых контент подаётся от имени губернатора Алтайского края. Официально заявляю, Виктор Томенко не вёл и в настоящее время не ведёт никаких Telegram-каналов», — заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.
В краевом правительстве добавили, что официальные страницы губернатора Алтайского края есть только в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а в других социальных сетях глава региона деятельности не ведёт.
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