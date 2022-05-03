Ветрено и пожароопасно. О погоде в Алтайском крае 4 мая

В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за повышенной пожароопасности. Об этом сообщили представители регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в регионе днём составит +13...+18 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +14...+16 градусов. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Ранее метеоролог предупредил жителей Барнаула о том, что в город придёт похолодание. Температура воздуха, по его словам, «снизится довольно резко».