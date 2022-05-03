Ветрено и пожароопасно. О погоде в Алтайском крае 4 мая
В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности
4 мая 2022, 06:05, Илья Звягинцев
В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за повышенной пожароопасности. Об этом сообщили представители регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха в регионе днём составит +13...+18 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут +14...+16 градусов. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
Ранее метеоролог предупредил жителей Барнаула о том, что в город придёт похолодание. Температура воздуха, по его словам, «снизится довольно резко».
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