Виктор Томенко поручил подготовить проект создания межрайонного центра детского отдыха и оздоровления на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил подготовить проект создания межрайонного центра детского отдыха и оздоровления в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам главы муниципалитета Николая Губерта, объект планируется создать на базе действующего в Завьяловском районе детского лагеря «Спутник» — он расположен по кромке Кулундинского ленточного бора между озёрами Солёное и Кривое.

«Используя территорию лагеря, а это 10 га земли, мы можем построить новый, современный центр для отдыха и оздоровления детей с проектной мощностью 400 человек», — сказал Губерт на совещании губернатора с главами районов, городских и муниципальных округов.

Глава муниципалитета отметил, что планируется также использовать оздоровительные возможности озера Солёного, в том числе предоставлять услуги грязелечебницы. Также в планах создать мини-стадион с открытыми игровыми и спортплощадками, организовать благоустроенные пляжи, а в зоне соснового бора сделать дорожки для пеших и велосипедных прогулок, канатный городок и площадку для паркура. Виктор Томенко, в свою очередь, поручил проработать проект создания этого центра краевому Минобру.