Виктор Томенко поздравил ветерана ВОВ с Днем Победы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по видеосвязи поздравил ветерана ВОВ Николая Вытоптова.

Как сообщил глава региона на своей странице во «ВКонтакте», это не первая встреча — три года назад он лично навещал ветерана.

«И как тогда, у нас снова состоялся удивительный, душевный и волнительный для меня разговор. Николаю Константиновичу скоро исполнится 95 лет, можно только позавидовать его уму, положительному настрою и добрым эмоциям, которыми он щедро делится. Этот человек, побывавший на войне, уже много лет с огромной радостью проживает каждый день мирной жизни. Он продолжает читать книги и свежую прессу, следит за событиями в мире, в стране, в Алтайском крае. Я воодушевлён нашим общением. Искренне хочется нести этот добрый настрой с собой по жизни, передавать другим людям. Преклоняюсь перед Николаем Константиновичем и перед поколением наших победителей», — написал губернатор.

Фото со страницы Виктора Томенко во «ВКонтакте» / vk.com/viktor_tomenko

Ранее барнаульские единороссы вручили подарки ветеранам Великой Отечественной войны. Череду поздравлений открыл глава города, секретарь Барнаульского местного отделения партии Вячеслав Франк.