Власти Алтайского края высказались о ситуации с многодетной женщиной, пытающейся вернуть мобилизованного мужа домой

Правительство Алтайского края прокомментировало ситуацию, в которую попала жительница региона Дарья Криворучко — по сообщению «Вести Алтай», ее супруга Вадима мобилизовали, поскольку из четверых детей в семье родными для него являются только двое.

«Призыв осуществляют на основании имеющихся учетных данных в военкомате. Все данные о здоровье, о месте жительстве, социальных аспектах нужно своевременно направлять в военкомат самостоятельно для их обновления. В соответствии с законом, отсрочка предоставляется гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Супруг не попадает под эти требования закона», — написал представитель алтайских властей в чате Telegram-канала Amic.ru.

В правительстве также напомнили, что в регионе сформированы бригады специалистов соцзащиты для работы с семьями мобилизованных — в каждом муниципалитете определены социальные работники которые выходят в семьи для организации индивидуальной работы и оказания всесторонней помощи. С самим министерством социальной защиты можно связаться с помощью номера: 8 (3852) 27-36-01.

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Напомним, что со слов женщины, 28 сентября, когда муж прибыл в военный комиссариат, он сообщил, что воспитывает четверых детей, однако там учли только тех детей, которые указаны у нео в паспорте.

«Я обращалась в интернет-приёмную губернатора края, мне очень быстро оттуда перезвонили, сказали приехать в управление соцзащиты Барнаула. И на основании того, что наш брак с Вадимом официально зарегистрирован, мы совместно проживаем уже значительное время, муж воспитывает всех четверых детей, нам выдали справку, что наша семья многодетная. Справка выдана именно на имя Вадима, что у него есть такой статус, но этот документ никто даже смотреть не стал», — рассказывала Дарья.

Она отметила, что в Омске Вадим написал рапорт на имя командира, чтобы его как многодетного отца вернули домой. Однако документ ещё не рассмотрен — супруга опасается, что Вадима увезут в зону проведения спецоперации раньше, чем он официально получит отсрочку.