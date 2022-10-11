Власти Бийска ищут бесплатные новогодние ёлки для украшения города

Администрация Бийска опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» обращение к жителям города с просьбой помочь в подготовке к Новому году.

«Внимание: требуются новогодние ели! Для организации новогодних городков управлению ЖКХ, Б и ДХ администрации г. Бийска требуются ели на безвозмездной основе», — говорится в сообщении.

Напомним, сейчас в некоторых российских городах и регионах рассматривают возможность отказаться от празднования Нового года или же, как вариант, максимально уменьшить затраты на подготовку.

К примеру, на Ямале планируют отказаться от Нового года из-за трат на поддержку мобилизованных.