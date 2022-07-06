Власти надеются, что перенесённый на 2023 год «Ветер Сибири» пройдёт на Алтае

Директор Алтайтурцентра Александра Томашевич ожидает, что рок-фестиваль «Ветер Сибири» состоится в крае летом 2023 года.

Напомним, мероприятие должно было пройти в Бийске с 12 по 14 августа. Накануне организаторы фестиваля объявили о переносе на 2023 год. Позже выяснилось, что власти Алтайского края рекомендовали перенести мероприятие в связи с нестабильной эпидситуацией.

6 июля Томашевич провела пресс-конференцию, главной темой которой стал летний отдых на Алтае. Обсудили и фестиваль.

«У нас очень сильное комьюнити музыкальное в Сибири, это достаточно активное сообщество. Поэтому этот фестиваль был долгожданным. Билеты были распроданы. Очень хотелось, чтобы такое событие прошло на территории нашего региона. Поэтому, я думаю, в следующем году мы будем рады тому, что оно состоится», — подчеркнула директор Алтайтурцентра.

Отметим, что «Ветер Сибири» — это коммерческое мероприятие. По информации организаторов, большинство билетов на фестиваль были распроданы.