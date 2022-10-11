Власти прокомментировали информацию о минировании учебных заведений в Барнауле
Правоохранители проверили полученную информацию. Угроза не подтвердилась
11 октября 2022, 19:38, Илья Звягинцев
Власти прокомментировали информацию о том, что несколько учебных заведений в Барнауле получили сообщения о минировании.
«Руководство всех образовательных организаций было оперативно проинформировано, выполнены мероприятия по эвакуации учащихся и персонала», — рассказали в пресс-службе правительства.
Правоохранители проверили полученную из анонимных источников информацию. Данные не подтвердились.
Учебный процесс в учреждениях возобновится.
Ранее сообщалось, что эвакуация прошла в алтайском филиале РАНХиГС, а также в Барнаульском юридическом институте.
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