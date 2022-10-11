Власти прокомментировали информацию о минировании учебных заведений в Барнауле

Власти прокомментировали информацию о том, что несколько учебных заведений в Барнауле получили сообщения о минировании.

«Руководство всех образовательных организаций было оперативно проинформировано, выполнены мероприятия по эвакуации учащихся и персонала», — рассказали в пресс-службе правительства.

Правоохранители проверили полученную из анонимных источников информацию. Данные не подтвердились.

Учебный процесс в учреждениях возобновится.

Ранее сообщалось, что эвакуация прошла в алтайском филиале РАНХиГС, а также в Барнаульском юридическом институте.