Водителям в Алтайском крае порекомендовали отказаться от дальних поездок из-за непогоды

3 и 4 января ожидаются снег, местами сильный снег, днём с мокрым снегом, гололёдные явления, метели, усиление ветра до 25 м/с

15 часов назад, Илья Звягинцев

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Жителям и гостям Алтайского края порекомендовали воздержаться от дальних поездок из-за непогоды. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями во второй половине дня 3 января и сутки 4 января (снег, местами сильный снег, днём с мокрым снегом, гололёдные явления, метели, усиление ветра до 25 м/с) Госавтоинспекция Алтайского края обращается к водителям с просьбой без острой необходимости не покидать пределы населённых пунктов», — сказано в сообщении.

Пешеходам порекомендовали быть максимально бдительными.

Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе А-322 в Алейском, Шипуновском, Рубцовском районах, а также на автодорогах местного значения в Змеиногорском, Третьяковском и Чарышском районах.