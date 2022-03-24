Военные перекроют движение по Чуйскому тракту в Алтайском крае

В Алтайском крае 25 марта ограничат движение на участке федеральной трассы Р-256, сообщили в краевой Госавтоинспекции. Запрет вводится из-за движения военных колонн.

Так, проезд будет закрыт с 7:45 до 9:00 на автодороге ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — СНТ «Горизонт» (184 км а/д Р-256)".

Автомобилистов попросили заранее выбирать свой маршрут, чтобы не оказаться в пробке из-за перекрытия трассы, а также отнестись к ситуации с пониманием.