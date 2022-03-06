Волонтёры Победы раздали более 25 тысяч автомобильных наклеек со знаком «Z» в Барнауле

Первый день патриотической акции «#СВОИХНЕБРОСАЕМ. #МНЕНЕСТЫДНО, ЧТО #ЯРУССКИЙ!» прошёл успешно. 5 марта в рамках акции волонтёры Победы раздали более 25 тысяч автомобильных наклеек со знаком в виде латинской буквы «Z» клиентам АЗС.

Прикрепив наклейку на транспортное средство, автомобилисты Алтайского края выражают слова поддержки российской армии, задействованной в рамках спецоперации в Донбассе.

Напомним, Региональное отделение Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» в Алтайском крае совместно с группой компаний «Газойл» (Вдовин Евгений Вячеславович) призывает всех неравнодушных граждан края принять участие в патриотической акции #СВОИХНЕБРОСАЕМ. #МНЕНЕСТЫДНО, ЧТО #ЯРУССКИЙ!