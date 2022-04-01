Все, что вы хотели знать о воде: «Росводоканал Барнаул» развивает информационные каналы в соцсетях

Группа компаний «Росводоканал» и «Росводоканал Барнаул» развивают информационные площадки в соцмедиа. Они регулярно публикуют новости предприятий, интересные факты о водных ресурсах и полезные сведения для потребителей коммунальных услуг.

Узнавать новости «Росводоканала», читать комментарии экспертов и партнёров, которые публикуют в рамках проекта «Доступная вода», можно на страницах и в сообществах «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм» и «Дзен».

А чтобы быстро получать объективную и достоверную информацию о водоснабжении и водоотведении в Барнауле — читайте группу «Росводоканал Барнаул» «ВКонтакте». Здесь вы узнаете о лучших отраслевых практиках и новых технологиях, ответственном потреблении и экологической деятельности, цифровизации и новых сервисах, истории успеха и трудовых династиях, волонтёрских и благотворительных акциях и о многом другом.

ООО «Барнаульский водоканал»

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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