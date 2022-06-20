YouTube заблокировал каналы «Давай поженимся» и «Модного приговора»

Каналы шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся», которые выходят на Первом канале, заблокировали на YouTube. Продюсированием обоих шоу занимается медиагруппа «Красный квадрат», принадлежащая Аркадию Ротенбергу.

На странице каналов медиагруппы указано, что «аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube», однако не указывается, каких именно. Отметим, что «Красный квадрат» занимался продюсированием таких проектов, как «Минута славы», «Кто хочет стать миллионером?», «Контрольная закупка» и других.

Напомним, в 2014 году контрольный пакет акций «Красного квадрата» купил Аркадий Ротенберг. Он находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Также под санкциями США находится Первый канал, на котором выходили указанные выше телешоу.