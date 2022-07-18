Юрист рассказал россиянам о том, как можно заработать на курящем соседе

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала рассказал о том, что россияне могут взыскать компенсацию с курящих соседей. Его слова передает агентство «Прайм».

Специалист напомнил, что курильщики должны соблюдать закон и не допускать нарушения прав жильцов тех помещений, в которых они проживают.

Сложнее всего будет зафиксировать факт нарушения законодательства. Юрист порекомендовал привлечь свидетелей.

«Они также могут подтвердить, что в квартире страдающего от табачного дыма имеется стойкий характерный запах и исходит он от курящего жильца соседней квартиры», — сказал Мацала.

Он добавил, что если приложить к показаниям свидетелей, например, фотографии, то можно обращаться в суд за компенсацией.