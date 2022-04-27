Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России

26 апреля на сайте Zara появилась информация о том, что магазины бренда будут открыты в России с 30 апреля. Однако в разговоре РИА Новости в компании опровергли эти сведения, заявив, что это сообщение появилось в результате технического сбоя.

«Пока что данных об открытии магазинов в России нет», — сообщили представители компании.

В апреле гендиректор Inditex Group (владеет Zara, Bershka Pull & Bear и другими) Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что при возможности планирует вновь открыть свои магазины в России.

Магазины компании временно закрылись на территории России в начале из-за спецоперации в Украине.