Жара, дожди и грозы с градом. О погоде в Алтайском крае 14 июня

Жаркая погода с осадками установится в Алтайском крае во вторник, 14 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха днём составит +28...+33 градуса. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер подует южный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с, при грозах местами шквалы 18-23 м/с.

В Барнауле термометры в светлое время суток покажут +29...+31 градус. В конце дня — кратковременный дождь, вероятна гроза. Скорость ветра в столице региона не будет превышать 11 м/с.