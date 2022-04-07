Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского состоятся 8 апреля на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

«Отпевание состоится в храме Христа Спасителя — начало в 08:00. Церемония прощания пройдёт в Колонном зале Дома Союзов с 11:00 до 13:00», — говорится в сообщении. Время указано для Москвы.

Напомним, что ранее источник РИА Новости сообщал, что политика похоронят на Троекуровском кладбище.

Исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий отметил, что патриарх Кирилл выразил желание провести отпевание политика.

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Напомним, что о смерти Владимира Жириновского 6 апреля первым сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что это невосполнимая потеря для всех нас.

В Сети также появился отрывок с заседания Госдумы. В ходе неё Володин сообщил о смерти Жириновского, после чего все депутаты почтили его память минутой молчания.