Жителей Алтайского края предупредили о предстоящих сильных дождях

Жителей сразу несколько регионов России предупредили о предстоящем периоде сильных ливней. Об этом ТАСС рассказал глава гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики прогнозируют сильные дожди по всей Сибири. Алтайский и Красноярский края, Томскую область, Хакасию, Туву накроют ливни, а местами возможен и град.