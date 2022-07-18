Жителей Алтайского края предупредили о предстоящих сильных дождях
Сразу в нескольких регионах России в ближайшее время пройдут ливни
18 июля 2022, 08:55, Илья Звягинцев
Жителей сразу несколько регионов России предупредили о предстоящем периоде сильных ливней. Об этом ТАСС рассказал глава гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптики прогнозируют сильные дожди по всей Сибири. Алтайский и Красноярский края, Томскую область, Хакасию, Туву накроют ливни, а местами возможен и град.
«Во многих регионах пройдут дожди. В понедельник в Липецкой, Пензенской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областях прогнозируется сильный грозовой дождь, град и порывы ветра до 15-20 м/с. Также в Рязанской и в Ростовской областях ожидается сильный дождь, гроза, ветер до 18 м/с», — дополнил Вильфанд.
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