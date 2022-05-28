Жители Алтайского края смогут рассчитывать на дополнительную компенсацию из-за дорожающего угля

В Алтайском крае уже с 1 июня произведут перерасчет размеров субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ в связи с увеличением предельных цен на уголь. На эти цели власти выделят 1 млрд рублей, а воспользоваться мерой поддержки смогут около 80 тысяч человек, рассказала на совещании в правительстве министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. Она отметила, что субсидии населению по оплате услуг ЖКХ в регионе существуют на протяжении длительного времени, но далеко не все жители, кому они положены, пользуются этими мерами поддержки.

На сколько подорожает уголь?

Согласно решению краевого управления по госрегулированию цен и тарифов с 1 июня 2022 года предельные максимальные цены на твердое топливо всех сортов будут увеличены на 21,4%.

Максимальная цена рядового угля с 1 июня составит от 3286 рублей до 4679 рублей, сортовой уголь обойдется дороже — от 4026 рублей до 5 858 рублей.

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На какие виды дополнительной поддержки смогут рассчитывать граждане?

В целях соблюдения предельных индексов платы граждан за коммунальные услуги органами местного самоуправления гражданам вне зависимости от уровня дохода будет предоставляться компенсация роста платежа на оплату твердого топлива. В связи с ростом максимальной стоимости угля на 21,4% возмещению будет подлежать не менее 15,2%. На эти цели планируется выделить более 1 млрд рублей, ранее говорил глава Минстроя Алтайского края Иван Гилев. Увеличение предельных максимальных цен на уголь повысит государственную поддержку граждан, предоставляемую органами социальной защиты населения.

«В связи с индексацией предельных цен на уголь с 1 июня этого года более 20 тысячам семей будет произведен перерасчет размеров субсидий в сторону увеличения. Гражданам, имеющим льготное основание при приобретении угля, начиная с 1 июня компенсация будет рассчитываться в пределах новых утвержденных цен. Это коснется около 80 тысяч льготников региона», — сообщила министр Наталья Оськина.

По словам Гилева, в регионе печное отопление используют порядка 400 тысяч домовладений, которые потребляют 1,5 млн тонн топлива ежегодно.

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Сколько сейчас составляет компенсация и кто на нее может рассчитывать?

Компенсация предоставляется в размере 50% нормативных расходов (норма потребления, стандарт нормативной площади жилья, предельная максимальная цена на твердое топливо).

Право на эту меру поддержки имеют льготники, проживающие в домах с печным отоплением. К ним относятся:

— инвалиды;

— участники и инвалиды войны;

— лица, подвергшиеся воздействию радиации («чернобыльцы», «семипалатинцы»);

— ветераны труда;

— труженики тыла;

— жертвы политических репрессий и другие.

Помимо льготной категории граждан компенсации положены и тем, кому придется переплачивать за уголь сверх предельного индекса повышения цен на ЖКУ, который в 2022 году составляет 6,2%.

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Что нужно сделать, чтобы получить компенсацию?

Для получения муниципальной компенсации нужно обратиться в администрацию соответствующего муниципального образования.

Для получения компенсации льготникам или получения субсидии нужно обратиться в МФЦ или органы социальной защиты населения.

При этом человеку нужно подтвердить документально, что он приобрел твердое топливо (уголь, дрова). Например, предоставить товарный чек, договор купли-продажи или квитанцию.

Почему дорожает уголь?

В своем отчете за 2021 год губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что прошлой осенью регион впервые за последние годы столкнулся со срывом поставок угля для нужд населения. Правительством края были приняты меры по стабилизации поставок и это позволило в первой половине ноября обеспечить наличие угля для продажи населению на всех площадках. Чтобы не допустить повторения ситуации и решено повысить цены на топливо.

«Если мы будем держать такой же низкой, какой она оставалась в последнее время, предельную цену на уголь для населения, то просто не найдем поставщиков. Поэтому здесь пойдем на увеличение. За ним, безусловно, последует превышение предельного объема платы граждан, который у нас существует и установлен для нас федеральным правительством. Это превышение необходимо будет компенсировать из средств нашего консолидированного бюджета», — отмечал Томенко.

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А в этом году угля в Алтайском крае всем хватит?

Должно хватить. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев напомнил, что в прошлом году имели место перебои в поставках угля, связанные с подвижным составом и логистикой. Тем не менее, случаев прекращения подачи тепла из-за отсутствия топлива в Алтайском крае не было. В этом году министр поручил руководителям муниципалитетов взять подготовку к отопительному сезону 2022-2023 годов на личный контроль.

Тем временем краевые власти для подготовки к следующему отопительному сезону приняли решение о формировании 45-дневного запаса угля во всех муниципалитетах. Для этих целей планируется приобрести 119 тысяч тонн на совместных торгах, финансирование состаавит порядка 540 млн рублей из бюджета региона. Еще 130 тысяч тонн купят для бюджетных организаций. Краевая казна поможет и в этой части, на что выделят 740 млн рублей. Эти запасы должны быть сформированы до 1 октября. С учетом регионального резерва на начало отопительного сезона в крае будет половина необходимого угля.

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Льготным категориям граждан ежегодно предусматривается субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе на приобретение твердого топлива. В прошлом году почти 400 тысяч человек получили компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а около 90 тысяч домохозяйств, семей с невысокими доходами — субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.