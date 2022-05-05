Жители Рубцовска ночами дежурят в подъезде, чтобы не дать рабочим построить спортзал вместо медкабинета

Жители дома на Ленина, 68, в Рубцовске ночами дежурят в подъезде, чтобы не дать рабочим построить спортзал вместо медицинского кабинета. Об этом сообщает Mash Siberia.

Появления медицинского кабинета в доме люди ждут с 2006 года.

«Недавно надежда на него окончательно умерла, ведь чиновникам стал важнее общественный фитнес. Жильцы против: нарушится пожарная безопасность, стены тонкие, да и медкабинет нужен», — сказано в сообщении.

Люди поехали в администрацию, чтобы обсудить вопрос, но на беседу с ними никто не вышел. Тогда жители дома стали дежурить в подъезде.

Отмечается, что к ним уже приходили представители городской администрации и МЧС, но горожане продолжают сторожить место для долгожданного медкабинета.

Ранее жители Павловска пожаловались на кучи мусора на городском кладбище. Люди обращались за помощью к администрации, но результата добиться им не удалось.