Жительница Барнаула пожаловалась на дом с дырявой крышей, через которую льёт дождь

В доме по адресу ул. Чайковского, 11, в Барнауле после начала дождей жители терпят затопление квартир из-за дырявой крыши. Об этом сообщает «Чёрный список Барнаул».

По словам одной из жительниц дома, потолок протекает в помещениях с пятого по первый этаж. Женщина пожаловалась на управляющую компанию «Южком-сервис», которая не чинит крыши не только в этом доме, но и в соседних. Жителям приходится самим заделывать швы и собирать вёдрами воду, капающую через крышу.

Ранее жительница дома по адресу Весенняя, 8, в посёлке Новосиликатном пожаловалась, что больше трёх лет управляющая компания не ремонтирует протекающую крышу. Собственники квартир утверждают, что крыша течёт круглый год: весной — потому что тает снег, в другие сезоны — из-за дождей.