Жительница Бийска больше года не может добиться установки пандуса у входа в свой дом

Бийчанка Алёна Григорьева больше года не может добиться установки пандуса у входа в подъезд её дома на улице Красноармейской, 71. Женщина воспитывает ребёнка-инвалида, а по ступенькам поднимать коляску неудобно, отмечает «Бийский рабочий».

Горожанка отметила, что она готова самостоятельно сделать пандус, однако эту конструкцию могут признать незаконной и снести. Такой случай уже был, добавила женщина. Неназванная организация установила пандус, по которому невозможно было нормально подниматься. После этого конструкцию снесли.

Женщина обратилась к местным чиновникам, а те перенаправили её в УК. Оказалось, что для установки пандуса нужно согласие жителей дома. Люди согласились, но когда узнали, что сам пандус обойдётся в 230 тысяч рублей, а изменение паспорта дома ещё в 100 тысяч, — процесс затормозился.

Горожанке порекомендовали накопить сумму на установку пандуса самостоятельно.