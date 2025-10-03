Обвалились все три этажа. Во Владивостоке рухнуло отремонтированное здание колледжа
Пострадавших нет
03 октября 2025, 09:05, ИА Амител
Фото: Telegram-канал прокуратуры Приморского края
3 октября во Владивостоке обрушилось трехэтажное здание колледжа. Об этом сообщает Shot.
Инцидент произошел около 06:00 по местному времени в Промышленном колледже энергетики и связи. Судя по кадрам, обвалились все три этажа.
По предварительной информации, пострадавших нет. Студенты должны были прийти на занятия через пару часов. Со слов местных жителей, летом в здании делали ремонт, и причин для беспокойства не было.
В прокуратуре Приморского края уточнили, что сейчас доступ на территорию колледжа ограничен.
Как пишет ТАСС, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. После ЧП учебный процесс перевели на другие площадки.
09:11:28 03-10-2025
Тенденция наметилась какая-то
09:23:05 03-10-2025
Гость (09:11:28 03-10-2025) Тенденция наметилась какая-то ... Эта тенденция называется коррупция и руки из жопы.
09:27:37 03-10-2025
Гость (09:23:05 03-10-2025) Эта тенденция называется коррупция и руки из жопы. ... Не, это называется "денег нет, но вы держитесь".
09:28:21 03-10-2025
МузЕй у нас реконструируют уже , аж с 13 года
09:55:50 03-10-2025
Гость (09:28:21 03-10-2025) МузЕй у нас реконструируют уже , аж с 13 года... если закончат - надо будет сразу же сносить. чтобы не случилось как в новости...
09:31:07 03-10-2025
Думаю, что тут не в строителях дело. Скорее всего были отделочные работы, а не укрепление основания. Вопросы, думаю, к тем, кто проморгал аварийное состояние здания.
09:48:20 03-10-2025
Реабилитационный центр на Тихонова - реконструкция закончилась в 2020 - порой только экскурсии, столько недоделок и брака, а кто то домик построил.
09:57:19 03-10-2025
Студни теперь будут праздновать второй ДР.
Когда откроют Художественный музей - я туда первые двадцать лет ходить не буду - мало ли вдруг рассыплется.
11:20:07 03-10-2025
Гость (09:57:19 03-10-2025) Студни теперь будут праздновать второй ДР.Когда откроют ... Музей еще сто лет простоит. А здесь на фото даже арматуры не видно. Кто строил-то так?
11:17:40 03-10-2025
Просто беда называется "тендер". Колледж не имеет право самостоятельно выбрать исполнителя работ, а вынужден привлекать того, кто объявит меньшую цену. Зачастую цена оказывается ниже заложенных в смете материалов (не говоря уже про работы). Результат- на фото...
12:06:54 03-10-2025
Ерунда, главное в Таджикистане школы и парки построить
22:38:34 03-10-2025
прямо так и стремятся угробить побольше детей!!