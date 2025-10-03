Пострадавших нет

03 октября 2025, 09:05, ИА Амител

Фото: Telegram-канал прокуратуры Приморского края

3 октября во Владивостоке обрушилось трехэтажное здание колледжа. Об этом сообщает Shot.

Инцидент произошел около 06:00 по местному времени в Промышленном колледже энергетики и связи. Судя по кадрам, обвалились все три этажа.

По предварительной информации, пострадавших нет. Студенты должны были прийти на занятия через пару часов. Со слов местных жителей, летом в здании делали ремонт, и причин для беспокойства не было.

В прокуратуре Приморского края уточнили, что сейчас доступ на территорию колледжа ограничен.

Как пишет ТАСС, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. После ЧП учебный процесс перевели на другие площадки.