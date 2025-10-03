НОВОСТИПроисшествия

Обвалились все три этажа. Во Владивостоке рухнуло отремонтированное здание колледжа

Пострадавших нет

03 октября 2025, 09:05, ИА Амител

Фото: Telegram-канал прокуратуры Приморского края
3 октября во Владивостоке обрушилось трехэтажное здание колледжа. Об этом сообщает Shot.

Инцидент произошел около 06:00 по местному времени в Промышленном колледже энергетики и связи. Судя по кадрам, обвалились все три этажа.

По предварительной информации, пострадавших нет. Студенты должны были прийти на занятия через пару часов. Со слов местных жителей, летом в здании делали ремонт, и причин для беспокойства не было.

В прокуратуре Приморского края уточнили, что сейчас доступ на территорию колледжа ограничен.

Как пишет ТАСС, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. После ЧП  учебный процесс перевели на другие площадки.

Гость

09:11:28 03-10-2025

Тенденция наметилась какая-то

Гость

09:23:05 03-10-2025

Гость (09:11:28 03-10-2025) Тенденция наметилась какая-то ... Эта тенденция называется коррупция и руки из жопы.

Гость

09:27:37 03-10-2025

Гость (09:23:05 03-10-2025) Эта тенденция называется коррупция и руки из жопы. ... Не, это называется "денег нет, но вы держитесь".

Гость

09:28:21 03-10-2025

МузЕй у нас реконструируют уже , аж с 13 года

Musik

09:55:50 03-10-2025

Гость (09:28:21 03-10-2025) МузЕй у нас реконструируют уже , аж с 13 года... если закончат - надо будет сразу же сносить. чтобы не случилось как в новости...

Пузырек

09:31:07 03-10-2025

Думаю, что тут не в строителях дело. Скорее всего были отделочные работы, а не укрепление основания. Вопросы, думаю, к тем, кто проморгал аварийное состояние здания.

Гость

09:48:20 03-10-2025

Реабилитационный центр на Тихонова - реконструкция закончилась в 2020 - порой только экскурсии, столько недоделок и брака, а кто то домик построил.

Гость

09:57:19 03-10-2025

Студни теперь будут праздновать второй ДР.
Когда откроют Художественный музей - я туда первые двадцать лет ходить не буду - мало ли вдруг рассыплется.

Гость

11:20:07 03-10-2025

Гость (09:57:19 03-10-2025) Студни теперь будут праздновать второй ДР.Когда откроют ... Музей еще сто лет простоит. А здесь на фото даже арматуры не видно. Кто строил-то так?

Гость

11:17:40 03-10-2025

Просто беда называется "тендер". Колледж не имеет право самостоятельно выбрать исполнителя работ, а вынужден привлекать того, кто объявит меньшую цену. Зачастую цена оказывается ниже заложенных в смете материалов (не говоря уже про работы). Результат- на фото...

и

12:06:54 03-10-2025

Ерунда, главное в Таджикистане школы и парки построить

Гость

22:38:34 03-10-2025

прямо так и стремятся угробить побольше детей!!

