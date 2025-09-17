Обвиняемый в убийстве девочки под Новосибирском скончался в тюремной больнице

Его смерть стала финалом одного из самых обсуждаемых дел в Новосибирской области

17 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Тюрьма / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Олег Голдин, проходивший обвиняемым по делу об убийстве девятилетней девочки, скончался в тюремной больнице, так и не услышав решения суда, пишет "МК в Новосибирске".

Мужчина проходил по делу об истязании и убийстве ребенка с особой жестокостью. Трагедия произошла летом 2024 года, когда мать школьницы уехала в командировку и оставила девочку под присмотром знакомой пары Голдиных.

Следствие установило, что под видом "ритуала изгнания бесов" супруги систематически издевались над ребенком. Они запрещали пользоваться туалетом, морили голодом, заставляли выпивать большие объемы жидкости. Олег Голдин бил девочку крапивой и заставлял стоять босыми ногами на растении. Все происходящее супруги фиксировали на видео.

После очередных издевательств девочка скончалась. В отношении супругов было возбуждено уголовное дело, их заключили под стражу. Теперь стало известно, что Олег Голдин умер в СИЗО, где находился в ожидании суда. Обстоятельства его смерти уточняются.

Ранее суд приговорил к 16 годам строгого режима новосибирца, насмерть избившего младенца.