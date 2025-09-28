НОВОСТИОбщество

С начала года более 500 детей-сирот получили жилье в Алтайском крае

Чаще всего сертификатами пользуются жители сельской местности

28 сентября 2025, 10:00, ИА Амител

Загородное жилье / Фото: amic.ru

В Алтайском крае с начала 2025 года новое жилье получили 555 детей-сирот. Из них 65 жителей региона обеспечили квартирами напрямую, а еще 490 воспользовались жилищными сертификатами.

По данным Минстроя Алтайского края, до конца года квартиры планируют передать еще как минимум 90 детям-сиротам.

С 2025 года в регионе заработал дополнительный механизм обеспечения жильем – покупка квартир для сирот в строящихся домах по счетам эскроу.

«Уже законтрактовано 39 квартир в Новоалтайске на сумму свыше 150 миллионов рублей. Строительство завершено, специалисты Регионального жилищного управления приняли жилье. После оформления документов начнется выдача ключей», – отметили в ведомстве.

Комментарии 4

Гость

13:48:33 28-09-2025

- "Депутат ГД с Алтая внесла край в список регионов с самой большой очередью сирот на жилье в Алтайском крае – 5568" - "-500 детей-сирот получили жилье" ---------- Эх долго, долго придется этим 5568, ждать своей очереди

Алекс

15:32:36 28-09-2025

и еще пять тысяч ждут в очереди

Мусик

21:57:43 28-09-2025

убогие лачуги без земельного участка на иллюстарции ничего крме смеха не вызывают

Гость

10:19:25 29-09-2025

На боже, что нам не гоже. Принцип простой.

