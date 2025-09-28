С начала года более 500 детей-сирот получили жилье в Алтайском крае

Чаще всего сертификатами пользуются жители сельской местности

28 сентября 2025, 10:00, ИА Амител

Загородное жилье / Фото: amic.ru

В Алтайском крае с начала 2025 года новое жилье получили 555 детей-сирот. Из них 65 жителей региона обеспечили квартирами напрямую, а еще 490 воспользовались жилищными сертификатами.

По данным Минстроя Алтайского края, до конца года квартиры планируют передать еще как минимум 90 детям-сиротам.

С 2025 года в регионе заработал дополнительный механизм обеспечения жильем – покупка квартир для сирот в строящихся домах по счетам эскроу.