С начала года более 500 детей-сирот получили жилье в Алтайском крае
Чаще всего сертификатами пользуются жители сельской местности
28 сентября 2025, 10:00, ИА Амител
В Алтайском крае с начала 2025 года новое жилье получили 555 детей-сирот. Из них 65 жителей региона обеспечили квартирами напрямую, а еще 490 воспользовались жилищными сертификатами.
По данным Минстроя Алтайского края, до конца года квартиры планируют передать еще как минимум 90 детям-сиротам.
С 2025 года в регионе заработал дополнительный механизм обеспечения жильем – покупка квартир для сирот в строящихся домах по счетам эскроу.
«Уже законтрактовано 39 квартир в Новоалтайске на сумму свыше 150 миллионов рублей. Строительство завершено, специалисты Регионального жилищного управления приняли жилье. После оформления документов начнется выдача ключей», – отметили в ведомстве.
13:48:33 28-09-2025
- "Депутат ГД с Алтая внесла край в список регионов с самой большой очередью сирот на жилье в Алтайском крае – 5568" - "-500 детей-сирот получили жилье" ---------- Эх долго, долго придется этим 5568, ждать своей очереди
15:32:36 28-09-2025
и еще пять тысяч ждут в очереди
21:57:43 28-09-2025
убогие лачуги без земельного участка на иллюстарции ничего крме смеха не вызывают
10:19:25 29-09-2025
На боже, что нам не гоже. Принцип простой.