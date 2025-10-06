"Очереди на заправках". Есть ли перебои с поставками топлива на Алтае

Традиционно в октябре и ноябре снижаются объемы топлива на оптовом рынке

06 октября 2025, 18:30, ИА Амител

Очередь на заправку / Фото: "Деловой Бийск"

Алтайский край столкнулся с очередями на автозаправках и временными перебоями с топливом, однако серьезного дефицита бензина в регионе нет. Об этом свидетельствуют сообщения местных жителей, публикации в региональных Telegram-каналах и комментарии городских администраций.

В Рубцовске на ряде автозаправочных станций появились объявления об ограничении отпуска топлива. При этом, как уточняет Telegram-канал "В курсе 22", на АЗС "Роснефть" бензин в наличии, стоимость литра АИ-92 составляет 56,80 рубля.

«Недавно заправлялись и все было нормально. Может быть, такая проблема есть на некоторых заправках», – рассказала amic.ru жительница города.

Похожая ситуация ранее наблюдалась в Бийске. В начале октября там фиксировались перебои с бензином марок АИ-92 и АИ-95, что вызвало очереди на заправках. В администрации города пояснили, что 3 и 4 октября значительно возросло потребление топлива, из-за чего на отдельных АЗС запасы сократились. Власти совместно с владельцами станций и нефтяными компаниями организовали дополнительные поставки, в том числе с привлечением ресурсов других сетей.

По информации экспертов, октябрь и ноябрь традиционно связаны с проведением ремонтных работ и перезапуском процессов на нефтеперерабатывающих заводах. Это снижает объемы топлива на оптовом рынке и приводит к кратковременным сбоям в поставках, особенно в случаях, когда владельцы АЗС не создают резервов.

К настоящему времени в Бийске ситуация стабилизируется. Telegram-канал "Деловой Бийск" сообщает, что на заправках "Роснефти" и "Газпромнефти" поставки идут в полном объеме, топливо поступает и на частные АЗС. Жители отмечают, что в ряде точек можно заправиться без длительного ожидания.

В Республике Алтай перебоев с бензином не выявлено. Как рассказал подписчик Telegram-канала "Республика Алтай в Telegram", проверка на автозаправках в Майме и Горно-Алтайске показала отсутствие ажиотажа. "Лукойл" на Подгорной, SP и EVOLUTION на Объездной, а также "Газпром" на Мебельной работают в обычном режиме. По его словам, закрыта только станция "Салекс" на улице Мебельной из-за реконструкции.

«Панику по поводу дефицита и конца света отставить», – отметил он.

Таким образом, сообщения о дефиците топлива в Алтайском крае носят локальный и временный характер. Основной причиной перебоев эксперты называют рост спроса и сезонные особенности работы нефтеперерабатывающих заводов. В региональных центрах предпринимаются меры по организации бесперебойных поставок, что позволяет постепенно снижать ажиотаж и сокращать очереди на автозаправках.