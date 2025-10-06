"Очереди на заправках". Есть ли перебои с поставками топлива на Алтае
Традиционно в октябре и ноябре снижаются объемы топлива на оптовом рынке
06 октября 2025, 18:30, ИА Амител
Алтайский край столкнулся с очередями на автозаправках и временными перебоями с топливом, однако серьезного дефицита бензина в регионе нет. Об этом свидетельствуют сообщения местных жителей, публикации в региональных Telegram-каналах и комментарии городских администраций.
В Рубцовске на ряде автозаправочных станций появились объявления об ограничении отпуска топлива. При этом, как уточняет Telegram-канал "В курсе 22", на АЗС "Роснефть" бензин в наличии, стоимость литра АИ-92 составляет 56,80 рубля.
«Недавно заправлялись и все было нормально. Может быть, такая проблема есть на некоторых заправках», – рассказала amic.ru жительница города.
Похожая ситуация ранее наблюдалась в Бийске. В начале октября там фиксировались перебои с бензином марок АИ-92 и АИ-95, что вызвало очереди на заправках. В администрации города пояснили, что 3 и 4 октября значительно возросло потребление топлива, из-за чего на отдельных АЗС запасы сократились. Власти совместно с владельцами станций и нефтяными компаниями организовали дополнительные поставки, в том числе с привлечением ресурсов других сетей.
По информации экспертов, октябрь и ноябрь традиционно связаны с проведением ремонтных работ и перезапуском процессов на нефтеперерабатывающих заводах. Это снижает объемы топлива на оптовом рынке и приводит к кратковременным сбоям в поставках, особенно в случаях, когда владельцы АЗС не создают резервов.
К настоящему времени в Бийске ситуация стабилизируется. Telegram-канал "Деловой Бийск" сообщает, что на заправках "Роснефти" и "Газпромнефти" поставки идут в полном объеме, топливо поступает и на частные АЗС. Жители отмечают, что в ряде точек можно заправиться без длительного ожидания.
В Республике Алтай перебоев с бензином не выявлено. Как рассказал подписчик Telegram-канала "Республика Алтай в Telegram", проверка на автозаправках в Майме и Горно-Алтайске показала отсутствие ажиотажа. "Лукойл" на Подгорной, SP и EVOLUTION на Объездной, а также "Газпром" на Мебельной работают в обычном режиме. По его словам, закрыта только станция "Салекс" на улице Мебельной из-за реконструкции.
«Панику по поводу дефицита и конца света отставить», – отметил он.
Таким образом, сообщения о дефиците топлива в Алтайском крае носят локальный и временный характер. Основной причиной перебоев эксперты называют рост спроса и сезонные особенности работы нефтеперерабатывающих заводов. В региональных центрах предпринимаются меры по организации бесперебойных поставок, что позволяет постепенно снижать ажиотаж и сокращать очереди на автозаправках.
18:40:45 06-10-2025
Да никто и не сомневается, что всё по плану
18:43:24 06-10-2025
на васнёвских заправках в Бийске и пригороде ценники нулевые и пустота
19:11:49 06-10-2025
"В администрации города пояснили, что 3 и 4 октября значительно возросло потребление топлива, из-за чего на отдельных АЗС запасы сократились"
А что, 3 и 4 октября были какими то особенными днями, что возросло потребление? Говорите правду и не бойтесь, что укрофашисты выбили значительную часть мощностей НПЗ. Даже если оставшихся мощностей достаточно для внутреннего рынка, отрегулировать логистику доставки требуется время. Новак впрочем так и сказал, в ручном режиме регулируют. Весь вопрос смогут или нет...
19:25:59 06-10-2025
Заправлялся в полночь в Барнауле.
За 5 минут нахождения там был единственным на 6 работающих колонках.
22:05:37 06-10-2025
Гость (19:25:59 06-10-2025) Заправлялся в полночь в Барнауле.За 5 минут нахождения т... Гост, ты чё все колонки обнюхал, убаюкивающая ты наша русалка? В полночь рабочий люд в основном спит.
21:01:12 06-10-2025
На той недели не было 95 на Газпроме на некоторых заправках.
21:17:55 06-10-2025
Можно правду говорить, мы уже не маленькие, в сказки не верим🙄
07:40:19 07-10-2025
А что это за ремонтные работы и на каких они нпз?
08:01:09 07-10-2025
Гость (07:40:19 07-10-2025) А что это за ремонтные работы и на каких они нпз?... Гость, беспилотники уже атаковали НПЗ Тюмени, так что придется делать ремонт, вот ответ на твой вопрос.
10:20:02 07-10-2025
Гость (07:40:19 07-10-2025) А что это за ремонтные работы и на каких они нпз?... Куда прилетело - там и ремонт.
13:16:29 07-10-2025
Отличный повод еще подзадрать ценники