Топливный кризис начался летом – с Приморья

19 сентября 2025, 06:15, ИА Амител

Сельское хозяйство. АПК. Уборка урожая. Сельхозтехника / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Цены на топливо в России бьют рекорды. Подорожал не только бензин, но и дизель, востребованный у аграриев. Специалисты говорят о кризисе нефтеперерабатывающей сферы вообще. В причинах разбиралась радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

АИ-92 обновил рекорд пятый раз за год: теперь на бирже тонна бензина этой марки стоит более 73 тысяч рублей, за месяц – плюс тысяча. Сейчас литр на заправках в среднем по стране продается почти по 60 рублей.

Одна из причин роста цен – планы Минфина поднять порог демпфера до 20% для бензина, и до 30% – для дизтоплива. Демпфер – это компенсация от государства за продажу топлива на российском рынке по более низкой цене.

«Минфин согласен на расширение коридора, в рамках которого цена может меняться без потери нефтяными компаниями выплат по демпферу. Сразу на 10% предполагается увеличить этот коридор. И при этом ранее говорили о том, что Минфин может это сделать как бы задним числом. То есть если раньше превышение на 10% от индикативной цены ты не получал, то теперь, в общем-то, можно на 20 повысить, и все равно ты получишь выплаты по демпферу», – отметил ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

Топливный кризис начался летом – с Приморья. Бензина стало не хватать, цены выросли, и на АЗС выстраивались километровые очереди. Как раз летом Украина активизировала атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. По подсчетам экспертов, из-за этих ударов в России выбыло не менее 15% перерабатывающих мощностей.

Управляющий партнер компании "Пролеум" Максим Дьяченко отметил, что по косвенным признакам, по тем данным, которые есть в регионах, по балансу спроса и предложения, цифры близки к реальности:

«Вполне вероятно, что эти данные меньше, потому что нефтезаводы – это большие комплексы, где много установок, и когда какие-то выбывают, есть обязательно резервные мощности. Плюс у нас много НПЗ было на плановых ремонтах, они сейчас начинают выходить».

Для удорожания нефтепродуктов есть и сезонные причины. Так, дизельное топливо подорожало на 5% за последнюю неделю, пока аграрии убирают урожай.

Как указал руководитель торговой компании "АлтайНефтьТорг" Василий Зубков, плюсом ко всему свое влияние оказывает еще и увеличение срока отгрузки:

«Это тоже способствует возникновению небольшого дефицита на рынке. И сельхозпроизводители, и другие отрасли в принципе к этому готовы. Они понимают, что повышение цен в высокий сезон возможно, и оно будет, поэтому люди стараются покупать топливо заранее по дешевой цене: кто-то – зимой, кто-то – перед высоким сезоном. Те, кто не успел купить, они, скорее всего, закладывают в стоимость своей выпускаемой продукции это удорожание».

Генеральный директор компании "Возрождение" Анна Титова считает эту кампанию более кризисной из-за дождей. Аграриям приходится ускоряться – поставки топлива задерживаются из-за внеплановых остановок нескольких нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому дефицит неизбежен.

Российские власти продлили до конца октября запрет на экспорт бензина с целью сдерживания внутренних цен. При этом обсуждают еще одну меру – повышение нормативов продаж бензина и дизельного топлива на биржах для производителей. Предполагается, что это повысит прозрачность ценообразования и поможет стабилизировать динамику рынка.