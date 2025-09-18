Один из районов Барнаула остался без горячей воды на день

Горячую воду отключат в Железнодорожном районе

18 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле временно прекратили подачу горячей воды для проведения работ на теплосетях. Как сообщили специалисты СГК, 18 сентября с 09:00 до 20:00 в Железнодорожном районе отключили горячее водоснабжение из-за монтажа приборов учета на трубе диаметром 600 мм.

Без горячей воды остались жители домов по следующим адресам:

ул. А. Петрова, 120, 122, 124, 128а, 128б, 130, 130а, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 142а, 144, 146;

ул. Солнцева, 7, 9, 11, 13, 15;

ул. Юрина, 166г;

ул. Г. Исакова, 125, 127, 129, 129а, 130, 131, 131а, 132, 133, 133а/1, 133а/2, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 139а, 140а, 141, 142, 142а, 143, 144, 145, 146, 146а, 146б, 147, 148, 150;

ул. Северо-Западная, 214, 214а, 216, 218, 222, 224, 226, 228, 230, 230а, 232, 234;

ул. 2-я Северо-Западная, 55, 57, 61, 61а.

После завершения работ подачу горячей воды обещают восстановить в полном объеме.