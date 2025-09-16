НОВОСТИОбщество

Угольно-черный ягненок родился у овец в барнаульском зоопарке. Видео

У маленького барашка есть своя "приемная мама"

16 сентября 2025, 12:40, ИА Амител

В барнаульском зоопарке родился необычный ягненок / Фото: барнаульский зоопарк
В барнаульском зоопарке родился необычный ягненок / Фото: барнаульский зоопарк

В барнаульском зоопарке пополнение – у эдильбаевских овец родился ягненок с необычным окрасом. Его шерсть полностью угольно-черная, словно кусочек ночного неба. Малыш появился на свет еще на прошлой неделе, сообщили в Telegram-канале зоопарка.

Правда, радость омрачила одна деталь – мать не проявила к детенышу материнского инстинкта. Поэтому заботу о новорожденном взяла на себя сотрудница зоопарка. Она кормит его и следит, чтобы ягненку всегда было тепло и спокойно.

Теперь судьба маленького "черного бриллианта" в надежных руках, а гости зоопарка вскоре смогут увидеть нового любимца своими глазами.

