Угольно-черный ягненок родился у овец в барнаульском зоопарке. Видео
У маленького барашка есть своя "приемная мама"
16 сентября 2025, 12:40, ИА Амител
В барнаульском зоопарке пополнение – у эдильбаевских овец родился ягненок с необычным окрасом. Его шерсть полностью угольно-черная, словно кусочек ночного неба. Малыш появился на свет еще на прошлой неделе, сообщили в Telegram-канале зоопарка.
Правда, радость омрачила одна деталь – мать не проявила к детенышу материнского инстинкта. Поэтому заботу о новорожденном взяла на себя сотрудница зоопарка. Она кормит его и следит, чтобы ягненку всегда было тепло и спокойно.
Теперь судьба маленького "черного бриллианта" в надежных руках, а гости зоопарка вскоре смогут увидеть нового любимца своими глазами.
Ранее сообщалось, что в Ейске при пожаре в зоопарке "Крокодиловый каньон" погибли 28 крокодилов и одна черепаха.
12:47:59 16-09-2025
Афроамериканец
13:16:27 16-09-2025
Гость (12:47:59 16-09-2025) Афроамериканец... Афроалтаец
15:23:37 16-09-2025
каракульча...шубки очаровательные из таких шкурок. а уж каре!! мммммммм....
15:42:31 16-09-2025
Миленький))) Скачет смешно)))
16:18:22 16-09-2025
Вкусный наверное,....мммм...
08:33:00 17-09-2025
Гость (16:18:22 16-09-2025) Вкусный наверное,....мммм......
Не говори так. А то у некоторых особей травма психическая будет.