Одну из барнаульских стоматологических клиник прикрыли на три месяца из-за нарушений
В учреждении уже второй раз находят нарушения в части эксплуатации рентген-аппарата
23 сентября 2025, 11:16, ИА Амител
В Барнауле приостановлена деятельность стоматологической клиники "Гермед" из-за нарушений при эксплуатации рентген-аппарата. Об этом сообщили в Индустриальном районном суде города.
По данным суда, в учреждении отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение на использование оборудования. В связи с этим 16 сентября было вынесено постановление о приостановке работы рентгеновского кабинета на 90 дней.
Отмечается, что аналогичные нарушения уже выявлялись ранее. В мае этого года деятельность клиники также приостанавливали по решению суда из-за несоблюдения требований эксплуатации рентген-оборудования.
