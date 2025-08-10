Ограничение движения в центре Барнаула продлили на сутки

Проезд по улице Партизанской откроют 11 августа

10 августа 2025, 12:45, ИА Амител

Место ограничения движения / Скриншот из сервиса "2ГИС"

Перекрытие движения по улице Партизанской в Барнауле продлили. Об этом сообщает пресс-служба барнаульского филиала СГК в Telegram-канале.

«В связи с производственной необходимостью и дополнительным объемом работ, вынуждены продлить перекрытие движения по улице Партизанской на одни сутки – до 11 августа», – заявили в компании.

СГК приносит извинения жителям города и просит автомобилистов учесть ограничения при планировании своего маршрута.

Напомним, специалисты СГК проводят масштабное техническое перевооружение магистральной теплотрассы на улице Партизанской. Энергетики должны заменить 178,6 метра двухтрубной сети с увеличением диаметра с 300 до 400 мм.

В связи с ограничениями изменена схема движения автобусного маршрута № 41 в сторону проспекта Ленина.