Часть улицы Партизанской в Барнауле перекроют на двое суток

Ограничение проезда нужно для масштабного технического перевооружения магистральной теплотрассы

08 августа 2025, 07:52, ИА Амител

С 8 по 10 августа в Барнауле полностью перекроют движение по улице Партизанской от дома № 64 до проспекта Ленина. Об этом сообщает пресс-служба "СГК Барнаул" в Telegram-канале.

Как уточнили в администрации города, ограничения будут действовать по всей ширине проезжей части с 08:00 8 августа до 23:00 10 августа.

В связи с этим схему движения автобусного маршрута № 41 в сторону проспекта Ленина изменят следующим образом:

улица Партизанская – проспект Социалистический – улица Анатолия – проспект Ленина – далее по маршруту; обратно: проспект Ленина – улица Чкалова – проспект Социалистический – улица Партизанская – далее по маршруту.

Сейчас специалисты СГК проводят масштабное техническое перевооружение магистральной теплотрассы на улице Партизанской. Энергетики должны заменить 178,6 метра двухтрубной сети с увеличением диаметра с 300 до 400 мм. Кроме того, заменят железобетонный канал, который уже находится в аварийном состоянии.

«Теплоснабжение от модернизируемого магистрального трубопровода получает 91 многоквартирный дом, в которых проживает более 8,5 тысячи жителей, а также 50 частных домов, четыре детских сада, четыре школы, шесть медицинских учреждений и 66 административных зданий», – отметили в СГК.

Общие финансовые вложения в ремонт участка составляют 53,3 млн рублей, а мероприятия выполняются в рамках инвестиционной программы.