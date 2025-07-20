НОВОСТИПроисшествия

Огромная пробка собралась под Барнаулом из-за ремонтных работ

Стоят в заторе как автомобили, так и рейсовые автобусы

20 июля 2025, 17:55, ИА Амител

Пробка под Барнаулом / Видео: Barnaul 22
Пробка под Барнаулом / Видео: Barnaul 22

Огромная пробка образовалась в сторону Нового моста на подъезде к Барнаулу. Об этом сообщает Barnaul 22.

Отмечается, что пробка образовалась из-за ремонтных работ. Судя по кадрам, стоят в заторе как автомобили, так и рейсовые автобусы. При этом из города дорога абсолютно свободна.

Барнаул Пробки

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

18:38:50 20-07-2025

Так несколько дней уже стоят, как ремонт начался. А ремонтируют то дорожники из Новосибирска, они тендер выиграли. Наше ДСУ 7 ремонтирует дорогу в Горном, меа Бирюзовой Катуни.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:59:06 20-07-2025

Гость (18:38:50 20-07-2025) Так несколько дней уже стоят, как ремонт начался. А ремонтир... Виноваты не новосибирские асфальтоукладчики. А та чинушка, которая в тех задании не прописала время выполнения работ.
Ночью бы делали и ни каких проблем.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

22:27:54 20-07-2025

Гость (19:59:06 20-07-2025) Виноваты не новосибирские асфальтоукладчики. А та чинушка, к... За "ночью бы делали" вдвое больше платить нужно.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:35:27 20-07-2025

Нормально заехали в Барнаул, не стояли в пробке. Часов в 17 примерно. От Алтайки минут 25 ехали. Просто тем, кто носится 150-200 медленно показалось, а я по правилам езжу 90

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:11:08 20-07-2025

Гость (20:35:27 20-07-2025) Нормально заехали в Барнаул, не стояли в пробке. Часов в 17 ... 90 в пробке, АднакА жестите.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:34:21 20-07-2025

гость (21:11:08 20-07-2025) 90 в пробке, АднакА жестите.... Прибрехивает.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:41:06 20-07-2025

гость (21:11:08 20-07-2025) 90 в пробке, АднакА жестите.... Я же сказал от Алтайки до дома. А это 32 км. Посмотрел для интереса в 2 ГИС время поездки 25 минут. Всё верно. 90 км/ч это максимальная скорость в крае по ПДД, если кто купил права и не знает. Ехал через Алтайку 30-40 км/ч. На присягино до 50 сбавлял.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:23:49 21-07-2025

Гость (22:41:06 20-07-2025) Я же сказал от Алтайки до дома. А это 32 км. Посмотрел для и... А как рейсовым автобусам и фурам ехать через старый мост. И да. Такие тошноты, не умеющие двигаться со скоростью потока, создают гораздо больше аварийных ситуаций

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:14 21-07-2025

Гость (08:23:49 21-07-2025) А как рейсовым автобусам и фурам ехать через старый мост. И ... скорость потока это выше скорости потока?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:33 21-07-2025

Гость (22:41:06 20-07-2025) Я же сказал от Алтайки до дома. А это 32 км. Посмотрел для и... Нечитатель, статья про подъезд к новому мосту, Присягино это с другого.
Больше никому не говори, я тоже через старый стал ездить)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:33:52 20-07-2025

Гость (20:35:27 20-07-2025) Нормально заехали в Барнаул, не стояли в пробке. Часов в 17 ... Да вы просто Спидди-гонщик. Скорость 90 км/ч, время 25 минут. Вы границу выезда из Барнаула успели заметить? Или в городе все светофоры собрали?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:02:27 20-07-2025

Гость (21:33:52 20-07-2025) Да вы просто Спидди-гонщик. Скорость 90 км/ч, время 25 минут... С мигалкой и сопровождением - легко.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:07:56 20-07-2025

Гость (21:33:52 20-07-2025) Да вы просто Спидди-гонщик. Скорость 90 км/ч, время 25 минут... Он через старый мост ехал. Или она.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:18:10 20-07-2025

Барнаул - это город, из которого не уедешь, и, в который не приедешь.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ЦУМ ЖИВ!

07:19:55 21-07-2025

Гость (23:18:10 20-07-2025) Барнаул - это город, из которого не уедешь, и, в который не ... +

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:54 21-07-2025

Уважаемые водители! Особенно касается тех, кто движется 90 км/ч по левому ряду! Левый ряд предназначен для обгона. После обгона того, кто движется со скоростью 89 км/ч, покидайте левый ряд. Вы создаете заторы.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:58 21-07-2025

Гость (15:29:54 21-07-2025) Уважаемые водители! Особенно касается тех, кто движется 90 к... Не уважаемый покупатель водительского удостоверения, верни свою карточку продавцу и пусть он тебе деньги вернет за нее (если не потратил еще). Какой баран вас учил и кто вам ВУ продал??? Вы элементарные действия" обгон и опережение" путаете... Или вы блондинка и вас "фура задавила"? Тогда это не то что многое, это все объясняет. Значит вернитесь к пункту про возврат ВУ и попытке вернуть дензнаки.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:51:19 21-07-2025

Учим пдд, в левом ряду запрещено двигаться если занят правый, если правый занят то я в левом могу двигаются сколько угодно а те кто сзади моргает и сигналит идут лесом, они тупые не смогли сдать теорию и купили права.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров