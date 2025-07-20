Огромная пробка собралась под Барнаулом из-за ремонтных работ
Стоят в заторе как автомобили, так и рейсовые автобусы
20 июля 2025, 17:55, ИА Амител
Пробка под Барнаулом / Видео: Barnaul 22
Огромная пробка образовалась в сторону Нового моста на подъезде к Барнаулу. Об этом сообщает Barnaul 22.
Отмечается, что пробка образовалась из-за ремонтных работ. Судя по кадрам, стоят в заторе как автомобили, так и рейсовые автобусы. При этом из города дорога абсолютно свободна.
18:38:50 20-07-2025
Так несколько дней уже стоят, как ремонт начался. А ремонтируют то дорожники из Новосибирска, они тендер выиграли. Наше ДСУ 7 ремонтирует дорогу в Горном, меа Бирюзовой Катуни.
19:59:06 20-07-2025
Гость (18:38:50 20-07-2025) Так несколько дней уже стоят, как ремонт начался. А ремонтир... Виноваты не новосибирские асфальтоукладчики. А та чинушка, которая в тех задании не прописала время выполнения работ.
Ночью бы делали и ни каких проблем.
22:27:54 20-07-2025
Гость (19:59:06 20-07-2025) Виноваты не новосибирские асфальтоукладчики. А та чинушка, к... За "ночью бы делали" вдвое больше платить нужно.
20:35:27 20-07-2025
Нормально заехали в Барнаул, не стояли в пробке. Часов в 17 примерно. От Алтайки минут 25 ехали. Просто тем, кто носится 150-200 медленно показалось, а я по правилам езжу 90
21:11:08 20-07-2025
Гость (20:35:27 20-07-2025) Нормально заехали в Барнаул, не стояли в пробке. Часов в 17 ... 90 в пробке, АднакА жестите.
21:34:21 20-07-2025
гость (21:11:08 20-07-2025) 90 в пробке, АднакА жестите.... Прибрехивает.
22:41:06 20-07-2025
гость (21:11:08 20-07-2025) 90 в пробке, АднакА жестите.... Я же сказал от Алтайки до дома. А это 32 км. Посмотрел для интереса в 2 ГИС время поездки 25 минут. Всё верно. 90 км/ч это максимальная скорость в крае по ПДД, если кто купил права и не знает. Ехал через Алтайку 30-40 км/ч. На присягино до 50 сбавлял.
08:23:49 21-07-2025
Гость (22:41:06 20-07-2025) Я же сказал от Алтайки до дома. А это 32 км. Посмотрел для и... А как рейсовым автобусам и фурам ехать через старый мост. И да. Такие тошноты, не умеющие двигаться со скоростью потока, создают гораздо больше аварийных ситуаций
09:06:14 21-07-2025
Гость (08:23:49 21-07-2025) А как рейсовым автобусам и фурам ехать через старый мост. И ... скорость потока это выше скорости потока?
10:11:33 21-07-2025
Гость (22:41:06 20-07-2025) Я же сказал от Алтайки до дома. А это 32 км. Посмотрел для и... Нечитатель, статья про подъезд к новому мосту, Присягино это с другого.
Больше никому не говори, я тоже через старый стал ездить)
21:33:52 20-07-2025
Гость (20:35:27 20-07-2025) Нормально заехали в Барнаул, не стояли в пробке. Часов в 17 ... Да вы просто Спидди-гонщик. Скорость 90 км/ч, время 25 минут. Вы границу выезда из Барнаула успели заметить? Или в городе все светофоры собрали?
23:02:27 20-07-2025
Гость (21:33:52 20-07-2025) Да вы просто Спидди-гонщик. Скорость 90 км/ч, время 25 минут... С мигалкой и сопровождением - легко.
23:07:56 20-07-2025
Гость (21:33:52 20-07-2025) Да вы просто Спидди-гонщик. Скорость 90 км/ч, время 25 минут... Он через старый мост ехал. Или она.
23:18:10 20-07-2025
Барнаул - это город, из которого не уедешь, и, в который не приедешь.
07:19:55 21-07-2025
Гость (23:18:10 20-07-2025) Барнаул - это город, из которого не уедешь, и, в который не ... +
15:29:54 21-07-2025
Уважаемые водители! Особенно касается тех, кто движется 90 км/ч по левому ряду! Левый ряд предназначен для обгона. После обгона того, кто движется со скоростью 89 км/ч, покидайте левый ряд. Вы создаете заторы.
16:23:58 21-07-2025
Гость (15:29:54 21-07-2025) Уважаемые водители! Особенно касается тех, кто движется 90 к... Не уважаемый покупатель водительского удостоверения, верни свою карточку продавцу и пусть он тебе деньги вернет за нее (если не потратил еще). Какой баран вас учил и кто вам ВУ продал??? Вы элементарные действия" обгон и опережение" путаете... Или вы блондинка и вас "фура задавила"? Тогда это не то что многое, это все объясняет. Значит вернитесь к пункту про возврат ВУ и попытке вернуть дензнаки.
20:51:19 21-07-2025
Учим пдд, в левом ряду запрещено двигаться если занят правый, если правый занят то я в левом могу двигаются сколько угодно а те кто сзади моргает и сигналит идут лесом, они тупые не смогли сдать теорию и купили права.