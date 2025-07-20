Огромная пробка собралась под Барнаулом из-за ремонтных работ

Стоят в заторе как автомобили, так и рейсовые автобусы

20 июля 2025, 17:55, ИА Амител

Пробка под Барнаулом / Видео: Barnaul 22

Огромная пробка образовалась в сторону Нового моста на подъезде к Барнаулу. Об этом сообщает Barnaul 22.

Отмечается, что пробка образовалась из-за ремонтных работ. Судя по кадрам, стоят в заторе как автомобили, так и рейсовые автобусы. При этом из города дорога абсолютно свободна.