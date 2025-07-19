В мэрии рассказали, какие дороги чинят в Барнауле
Работы ведут на множестве участков
19 июля 2025, 16:30, ИА Амител
Дорожный ремонт в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Ремонт дорог в Барнауле ведут в непрерывном режиме, сообщили в телеграм-канале городской администрации.
Как отметили власти, на сегодня эти работы выполнили на площади порядка 77 тысяч квадратных метров.
В дневную смену в пятницу, 18 июля, локально ремонтировали дороги по:
- ул. Трактовой – от ул. Дальней до Павловского тракта;
- ул. Телефонной – от дома № 165 до ул. Восточной;
- ул. Георгия Исакова – от ул. Матросова в сторону пр. Коммунаров;
- ул. Горно-Алтайской – от пр. Ленина до ул. Смирнова;
- ул. 1-й Западной – от ул. Германа Титова до ул. Петра Сухова.
Кроме того, продолжаются работы по отсыпке улицы Европейской в поселке Центральном. Помимо этого, стартовали работы по ремонту проезжей части дороги по проезду от ул. Мамонтова № 125 и № 127 по направлению к ул. Юбилейной до дома № 53 по ул. Юбилейной во Власихе.
"Текущий ремонт дорог выполняется в соответствии с планом", – отметили в мэрии.
