Около двух тысяч человек оказались в давке 1 сентября в краснодарской школе. Видео
Школьников и их родителей запускали через одну калитку
01 сентября 2025, 16:10, ИА Амител
В краснодарской школе № 16 праздничная линейка ко Дню знаний обернулась давкой. На торжество собрались около 1700 детей с родителями, однако всех запускали на территорию через единственную калитку, пишет Telegram-канал Kub Mash.
«Со слов очевидцев, многие младшеклассники плакали и кричали, но охранник реагировал на это хамством», – говорится в сообщении.
Один из отцов рассказал, что взрослым буквально приходилось протискиваться с детьми к узкому проходу, чтобы за забором смог собраться класс.
Директор школы заявил, что сама линейка прошла организованно: восемь первых классов и один коррекционный вышли без толкотни. По его словам, сложности возникли только из-за большого количества людей, пришедших одновременно.
16:21:48 01-09-2025
Где в кино давка ?
02:14:30 02-09-2025
Гость (16:21:48 01-09-2025) Где в кино давка ?... там по 13 первых классов и в каждом по 40 человек. ну это что угодно, а не процесс обучения. дурдом какой то. Не более 18 чел. должно быть в классе!!!