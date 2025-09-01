Около двух тысяч человек оказались в давке 1 сентября в краснодарской школе. Видео

Школьников и их родителей запускали через одну калитку

01 сентября 2025, 16:10, ИА Амител

В краснодарской школе № 16 праздничная линейка ко Дню знаний обернулась давкой. На торжество собрались около 1700 детей с родителями, однако всех запускали на территорию через единственную калитку, пишет Telegram-канал Kub Mash.

«Со слов очевидцев, многие младшеклассники плакали и кричали, но охранник реагировал на это хамством», – говорится в сообщении.

Один из отцов рассказал, что взрослым буквально приходилось протискиваться с детьми к узкому проходу, чтобы за забором смог собраться класс.

Директор школы заявил, что сама линейка прошла организованно: восемь первых классов и один коррекционный вышли без толкотни. По его словам, сложности возникли только из-за большого количества людей, пришедших одновременно.

