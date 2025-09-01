НОВОСТИОбщество

Около двух тысяч человек оказались в давке 1 сентября в краснодарской школе. Видео

Школьников и их родителей запускали через одну калитку

01 сентября 2025, 16:10, ИА Амител

В краснодарской школе № 16 праздничная линейка ко Дню знаний обернулась давкой. На торжество собрались около 1700 детей с родителями, однако всех запускали на территорию через единственную калитку, пишет Telegram-канал Kub Mash.

«Со слов очевидцев, многие младшеклассники плакали и кричали, но охранник реагировал на это хамством», – говорится в сообщении.

Один из отцов рассказал, что взрослым буквально приходилось протискиваться с детьми к узкому проходу, чтобы за забором смог собраться класс.

Директор школы заявил, что сама линейка прошла организованно: восемь первых классов и один коррекционный вышли без толкотни. По его словам, сложности возникли только из-за большого количества людей, пришедших одновременно.

Напомним, в Хабаровске в одной из школ перед учителями расстелили красную дорожку.

1 сентября в лицее №52 / Фото: Екатерина Смолихина

"Даже важный генерал все со школы начинал". Как прошел День знаний в Барнауле

364 первоклассника пришли на торжественную линейку в новый корпус лицея № 52 на улице Взлетной
НОВОСТИОбщество
школы День знаний
Читайте также в сюжете: День знаний - 2025

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

16:21:48 01-09-2025

Где в кино давка ?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:14:30 02-09-2025

Гость (16:21:48 01-09-2025) Где в кино давка ?... там по 13 первых классов и в каждом по 40 человек. ну это что угодно, а не процесс обучения. дурдом какой то. Не более 18 чел. должно быть в классе!!!

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров