Омичка через суд отстояла свое право спорить с чиновниками

Женщина решила поинтересоваться, почему не были досажены деревья, но была заблокирована в городском паблике

10 октября 2025, 14:05, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Действия городской администрации Омска, заблокировавшей учетную запись местной жительницы в официальной группе в социальной сети, были признаны Омским областным судом противоправными. О резонансной истории рассказала "Российская газета".

В минувшем году женщина зафиксировала факт недостаточной высадки деревьев при облагораживании территории вокруг кинотеатра "Маяковский" – около 100 саженцев вместо запланированных 300. Омичка лично провела подсчет и фотофиксацию, после чего обратилась к представителям власти с вопросом о причинах расхождения. Публикация вызвала широкий резонанс – более 30 тысяч пользователей выразили свое негодование.

После этого пользовательницу соцсети заблокировали без объяснения причин. Женщина писала в мэрию с просьбой исключить ее из черного списка, но была проигнорирована.

Впоследствии потерпевшая обратилась в судебные органы с требованием признать действия омской администрации неправомерными и компенсировать моральный вред, причиненный сложившейся ситуацией.